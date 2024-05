O nível do Guaíba voltou a ultrapassar a marca dos 4 metros nesta sexta-feira (24), na medição das 13h15min no Cais Mauá, alcançando 4 metros e 5 centímetros. Especialistas projetam volume acima da cota de inundação até o início de junho. As comportas que haviam sido derrubadas para ajudar na vazão da água estão sendo fechadas com grandes sacos de areia misturada com cimento .