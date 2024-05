Alagamento no viaduto de acesso a Eldorado do Sul levou ao cancelamento de três linhas de ônibus que ligam Porto Alegre a Pelotas e a quatro municípios da Costa Doce: Tapes, Cristal, Camaquã e São Lourenço do Sul. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) e a Rodoviária de Porto Alegre ainda não estimam prazo para a retomada das operações.