O nível do Guaíba voltou a subir ligeiramente nesta terça-feira (28). Às 12h15min, a água estava em 3m68cm, conforme medição divulgada pela Rede Hidrometeorológica Nacional. Às 23h15min, a altura já alcançava 3m93cm — o que representa um aumento de 25 centímetros em 11 horas. No final da noite, a reportagem esteve em dois pontos: em frente às comportas 3 e 4, no Cais Mauá. Em ambos os locais, o reflexo da elevação foi percebido.