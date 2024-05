A decisão da prefeitura de Porto Alegre e do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) de instalar as primeiras quatro bombas flutuantes emprestadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no entorno da Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) número 9 está drenando uma zona da cidade pouco habitada e ocupada por cerca de cinco empresas e uma estação de tratamento de esgoto (ETE Sarandi). O Dmae afirma que a decisão se deu por razões técnicas.