A continuidade do clima chuvoso na capital gaúcha deixou, nessa segunda-feira (27), 18 das 134 unidades de saúde (US) fechadas ao público em razão de alagamentos em Porto Alegre. Na última sexta-feira (24), 25 US e 2 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) estavam com atividades suspensas.