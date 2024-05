Em meio à chuva intensa que atinge o Rio Grande do Sul nesta semana, a Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, registrou novos desmoronamentos em taludes do Arroio Dilúvio. O mais recente, localizado pela reportagem de GZH na manhã desta quinta-feira (2), ocorreu no cruzamento com a Avenida Érico Veríssimo. Com isso, a via já soma ao menos nove pontos com problemas desde o ano passado, quando surgiram os primeiros danos em trechos da ciclovia.