As margens alagadas da freeway se tornaram cemitério de animais insepultos. Na tarde desta quarta-feira (8), o cadáver de um cavalo boiava à beira da rodovia, enquanto uma égua agonizava sobre uma pequena faixa de asfalto onde a água ainda não havia alcançado. Os equinos eram criados em uma chácara do bairro Anchieta, na zona norte de Porto Alegre, e assim como seus moradores foram surpreendidos com a rapidez com que tudo alagou.