Desde o final de semana, moradores dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa, em Porto Alegre, estão retornando para as casas e descobrindo o que restou dentro após a água subir nas regiões. Com a redução dos alagamentos, alguns imóveis voltaram a ficar acessíveis, mas autoridades reforçam que ainda não é o momento de voltar a ocupar os espaços, já que o nível do Guaíba está subindo e há risco de ficar ilhado novamente.