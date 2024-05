"Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo". A frase do educador Paulo Freire representa aquilo que a Escola Técnica Mesquita, na zona norte de Porto Alegre, realizou em meio à tragédia climática do Rio Grande do Sul. Desde o dia 3 de maio, a instituição transformou seu espaço físico para abrigar mais de 200 pessoas vítimas das enchentes na Capital. Porém, o local não serviu apenas para oferecer uma cama limpa, alimentação e banho quente para os flagelados: os abrigados também puderam participar de cursos enquanto estavam sendo acolhidos.