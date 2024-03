Um dia após a paralisação total dos rodoviários de Esteio, na Região Metropolitana, os ônibus voltaram a circular no município na manhã desta terça-feira (5). O serviço está funcionando com oferta de 35% de ônibus nos horários de pico e 15% nos demais horários, conforme decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4).