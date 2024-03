A despedida do Carnaval de rua em Porto Alegre, neste verão 2023/2024, coloriu a Avenida Edvaldo Pereira Paiva, no Centro Histórico, e colocou foliões para pular ao som dos blocos. A expectativa, segundo os organizadores do Circuito Orla da Diversidade, é de que cerca de 20 mil pessoas passem ao menos algumas horas pelo espaço reservado para a festa, entre a Rótula das Cuias e o pórtico de entrada para Parque Maurício Sirostsky Sobrinho.