A eleição do Conselho do Plano Diretor que aconteceria nesta quinta-feira (8), na região de planejamento 4, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, foi adiada. O motivo é a tempestade que atingiu a Capital na noite desta terça-feira (16) e causou estragos. Com isso, o pleito ocorrerá em 27 de fevereiro.