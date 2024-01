Equipes de bombeiros combatem um incêndio no centro de Canoas, na madrugada desta terça-feira (16). A ocorrência é na Rua Anita Garibaldi, esquina com a Avenida Victor Barreto, próximo aos trilhos do trem. No local, há um sobrado, que funciona como casa e loja, assim como um ateliê de costura, com tecidos. Ainda durante a madrugada, o fogo foi controlado.