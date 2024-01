A ciclovia da Avenida Ipiranga voltou a ser liberada no trecho de dois quilômetros entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e João Pessoa. A estrutura havia sido fechada no fim da noite de quarta-feira (10), conforme estabelece protocolo da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), após emissão de alerta meteorológico pela Defesa Civil, que previa temporal entre a madrugada e a manhã desta quinta (11). Com o fim do alerta, a liberação foi efetuada nesta tarde.