A falta de um Plano de Prevenção contra Incêndio (PPCI) poderá causar a interdição de um dos principais prédios públicos de Porto Alegre a partir do próximo ano. A regularização no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) está sendo executada, mas não deverá ser concluída dentro do prazo estabelecido por decreto. Atualmente cerca de 5 mil servidores estaduais trabalham no local, que é sede de13 secretarias, além da Procuradoria-Geral do Estado, Detran, Defesa Civil e do gabinete do vice-governador.