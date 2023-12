A queda de três cabos da rede elétrica de Porto Alegre, por volta das 21h10min desta quarta-feira (27), causou o bloqueio total do Viaduto da Conceição, no Centro Histórico. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam o trecho e ruas do entorno para evitar ocorrências e permitir que equipes da CEEE Equatorial realizem o serviço de desligamento da energia.