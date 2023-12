A dois dias do fim do prazo original previsto em lei, a prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira (29) que foi prorrogado em seis meses o prazo para permissão de circulação de veículos de tração humana (VTHs). De acordo com um decreto publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), a data-limite, agora, passa a ser 30 de junho de 2024.