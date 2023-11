Mesmo com a redução do nível do Guaíba, a região das ilhas em Porto Alegre segue com diversos pontos com alagamentos. Segundo a Defesa Civil da capital, na manhã deste sábado (25), 187 pessoas estavam abrigadas em dois locais: no ginásio do Demhab, no bairro Santana, e na Casa do Gaúcho, bairro Praia de Belas.