A utilização do ChatGPT – uma ferramenta que produz textos com uso de inteligência artificial (IA) – para a redação de uma lei aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores de Porto Alegre divide opiniões entre especialistas. Para alguns, o uso da ferramenta não é diferente do emprego de apoios tecnológicos, como corretores de texto. Para outros, a questão esbarra na ética e regulamentação.