As quadras esportivas do trecho 3 da Orla do Guaíba se dividiram, neste sábado (11), entre os tradicionais atletas de final de semana e centenas de homens e mulheres com roupas coloridas e pó branco nas mãos. Este grupo, que não costuma fazer seus exercícios a céu aberto, participa da segunda edição do Festival Sunset Games de cross training.