Orla do Guaíba Falta de obras, dívida com o RS e perda de patrimônio: veja as falhas apontadas pela PGE em relação à concessionária do Cais Mauá Estudo da Procuradoria-Geral do Estado sugere a rescisão do contrato vigente entre o governo gaúcho e o consórcio, que, em sentido oposto, pede ajuste no acordo