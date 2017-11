Motoristas enfrentam um pouco de lentidão no deslocamento de Guaíba para Porto Alegre, pela BR-290, por causa de um carro que estragou em cima da ponte do Guaíba. O veículo foi retirado um pouco antes das 7h e causou problemas no deslocamento pela BR-290.

A movimentação é lenta na avenida Protásio Alves, principalmente na região do Caminho do Meio. O trânsito é lento também na Zona Sul, em especial na esquina das avenidas Cavalhada e Otto Niemeyer. Muito movimento é registrado na Avenida Assis Brasil, entre a Fiergs e a Bernardino Silveira Amorim, no sentido Cachoeirinha-Porto Alegre.

Fique atento à saída para o feriado

A Triunfo Concepa e a Polícia Rodoviária Federal estimam que cerca de 110 mil veículos usem a BR-290 para se deslocar em direção ao litoral e ao interior do Estado no feriado de Finados, nesta quinta (2). Pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na freeway, são esperados 30 mil veículos na quarta-feira (1º) e outros 40 mil na quinta-feira (2). Já no pedágio de Eldorado do Sul, estima-se que 20 mil veículos passem em direção ao sul do Estado em cada um dos dias, totalizando 40 mil veículos.

Para evitar congestionamentos, a concessionária e a PRF recomendam que os motoristas viajem até as 16h desta quarta-feira ou a partir das 12h de quinta-feira. Já para evitar transtornos na volta do feriadão, a melhor opção é iniciar o deslocamento até as 14h de domingo.