Conforme a prefeitura, o vento chegou a 80 km/h em alguns pontos do município. A Defesa Civil foi chamada para atender moradores de uma residência que ficou destelhada após as telhas de um vestiário do Clube São Jorge, no bairro Mathias Velho, caírem sobre o telhado da casa. Ninguém ficou ferido e lonas foram distribuídas.