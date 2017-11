Movimento na Rua João Alfredo em julho deste ano André Feltes / Especial

Brigas entre frequentadores, intervenções da Brigada Militar (BM) e moradores em desespero com o barulho do som nas alturas vindo de carros estacionados vêm sendo rotina na Rua João Alfredo neste ano. Diante da tensão na Cidade Baixa, que já deixou feridos em madrugadas de 2017, o Ministério Público (MP) determinou, em agosto, uma intervenção da prefeitura no bairro para resolver o problema. Agora, um um grupo de trabalho com representantes de moradores, frequentadores, comerciantes e da prefeitura debate: como trazer a harmonia de volta ao bairro mais boêmio de Porto Alegre?

Em reuniões com representantes da comunidade e do comércio durante setembro e outubro, os tópicos discutidos vão desde a redução do horário de funcionamento dos bares ao fechamento da rua para carros durante a noite. Ao final do trabalho, a prefeitura deve promulgar um decreto com novas regras para a região. Contudo, urbanistas consultados por GaúchaZH alertam: alternativas para a convivência dos diferentes públicos funcionam melhor do que aumentar restrições.

A questão vai além do tradicional convívio entre frequentadores de bares e moradores. Agora, quem lota a rua são notívagos cujo programa é justamente... ficar na rua. Ao estacionar carros com som potente, lotam a via, especialmente nas madrugadas de sexta e sábado - e tiram o sono de quem vive ali. Soluções, portanto, passam por oferecer alternativas para a diversão, mais do que apenas proibir, defendem especialistas.

Para Eber Marzulo, doutor em Planejamento Urbano e professor da UFRGS, a solução está na criação de "válvulas de escape" – locais na cidade para as pessoas ficarem com seus veículos sem perturbar moradores ou bloquear vias. Pertinho da João Alfredo, o Largo Zumbi dos Palmares e o Parque da Redenção poderiam ser opções:

– É preciso criar espaços na cidade para esse tipo de ocupação. O largo poderia virar uma grande praça. E, na Redenção, perto do antigo Café do Lago há espaço para carros atrás da Faculdade de Educação, que não funciona tarde da noite.

Para assegurar o uso do espaço, defende Marzulo, o poder público poderia promover shows e outras atividades gratuitas para atrair as pessoas:

– Esse novo público é de renda mais baixa e mais jovem. Não é a turma da cerveja artesanal.

Promover mudanças no desenho urbano da João Alfredo é igualmente importante para melhorar a dinâmica social – mesmo moradores reconhecem que a vida noturna traz benefícios à segurança no bairro e não querem o seu fim.

Fechar os bares mais cedo vai levar mais pessoas para a rua por mais tempo. É necessário construir uma cultura, uma disciplina. O uso da rua é uma tendência mundial, não é isolado de Porto Alegre. Rafael Passos Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil

O presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS), Rafael Passos, é crítico da recomendação do MP de antecipar o horário de fechamento dos bares, pois ela pode aumentar o problema. De acordo com ele, descanso e diversão são direitos que têm de coexistir:

– Fechar os bares mais cedo vai levar mais pessoas para a rua por mais tempo. É necessário construir uma cultura, uma disciplina. O uso da rua é uma tendência mundial, não é isolado de Porto Alegre. A saída não é o enfrentamento, mas o condicionamento, para buscar educação.

Doutora em Urbanismo, Luciana Marson Fonseca foi convidada pela Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre para conduzir um encontro de mediação de conflito entre frequentadores e moradores – em data a ser marcada. Segundo ela, é preciso entender o comportamento dos frequentadores, um "movimento orgânico, randômico", em que as pessoas decidem na hora se vão encontrar amigos que já estão pelas ruas. Essa compreensão é um desafio para o poder público.

– A prefeitura deve mediar, não impor regras. A escolha das pessoas é espontânea – explica a pesquisadora, que estudou o lazer nos bairros Cidade Baixa e Moinhos de Vento em sua dissertação de mestrado.

Possíveis soluções

GaúchaZH ouviu urbanistas, a Associação de Comerciantes da Cidade Baixa, a Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel-RS), a EPTC, o movimento Viva Cidade Baixa, que envolve moradores e frequentadores, e a Associação Comunitária de Moradores da Cidade Baixa:

1) Válvulas de escape

Eber Marzulo, da UFRGS, sugere transformar o Largo Zumbi dos Palmares ou a Redenção, junto ao espelho d'água, em ponto de encontro. O largo viraria uma grande praça, com vagas para estacionar, banheiros químicos, limpeza programada para de manhã cedo e comércio de ambulantes cadastrados pela prefeitura. No parque, seria fornecida a mesma infraestrutura e ainda há a vantagem da distância das residências. Membro do movimento Viva Cidade Baixa, Gustavo Fernandes defendeu, nas reuniões com a prefeitura, medida semelhante no Teatro Pôr do Sol, junto ao Guaíba, outro pouco residencial.

2) Horários para veículos

Segundo Rafael Passos, do IAB-RS, regular o horário de entrada e saída de veículos poderia acabar com o som alto, além de garantir mais espaço para pedestres, já que a na João Alfredo tem calçadas estreitas em alguns pontos. Dependendo do dia da semana, o horário mudaria. Uma pista ficaria liberada para acesso local de moradores. Na EPTC, contudo, essa medida não está em discussão, assim como a proibição de estacionar ao longo da via.

3) Mais estímulo a bares e comércio

A vida noturna trouxe benefícios à Cidade Baixa, como mais segurança. Esse fato é sempre lembrado pelos comerciantes e reconhecido pelos moradores - que não querem que ela acabe. Segundo o vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, Eguer Gonçalves, nem comerciantes nem moradores apoiam o pedido do Ministério Público para fechamento dos bares à meia-noite, o que levou o órgão a recuar. O Viva Cidade Baixa sugere que se crie uma lei para reconhecer a Cidade Baixa como um polo de lazer e turismo, promovendo eventos gratuitos.

4) Mobiliário urbano diferenciado

Modelo de parklet de Caxias do Sul Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Qualificar a rua para receber o movimento pode ajudar em sua organização, defende Passos. Lixeiras suficientes para a quantidade de copos plásticos, latas e garrafas, banheiros químicos ou fixos e parklets - estruturas para sentar e conversar - seriam exemplos de uma mudança positiva. A ideia pode ser atendida com um projeto da EPTC em parceria com a ONG WRI Brasil, que pretende transformar a João Alfredo numa "rua completa".

Segundo a diretora técnica da EPTC, Carla Meinecke, as primeiras medidas seriam simples e de baixo custo, como aumento do espaço de pedestres com pintura e sinalização sobre a pista, melhorias em faixas de segurança e iluminação, colocação de vegetação e instalação de parklets.

5) Disciplinar comércio ambulante

Não há nenhum ambulante cadastrado na prefeitura para trabalhar na João Alfredo. Passos acredita que, com a regularização, seria possível padronizar sua atuação em um ponto específico da rua. Isso condicionaria frequentadores a permenecerem perto dessas bancas, posicionadas em um local com menos residências, o que reduziria o barulho para moradores.

6) Reeducação do público

Segundo a diretora executiva da Abrasel-RS, Thais Kapp, a entidade procura parcerias para campanhas de reeducação do público. A entidade pretende usar a o festival de Bar em Bar, previsto este mês, para incentivar a permanência dentro dos estabelecimentos:

– Temos um projeto sendo desenvolvido para aumentar o consumo nas casas. Estamos com negociações para campanhas socioeducativas. É um trabalho de formiguinha.A associação de comerciantes está preparando material impresso para conscientizar frequentadores sobre o barulho.

André Feltes / Especial

7) Horário de silêncio

O presidente da Associação Comunitária dos Moradores da Cidade Baixa, Zilton Tadeu, defende oito horas de silêncio durante a noite, todos os dias da semana. Desde 2012, é permitido que bares e restaurantes mantenham mesas nas calçadas até as 2h nas sextas, nos sábados e nas e vésperas de feriado e até a 1h de domingo a quinta, sempre com 30 minutos de tolerância: – Nossa proposta é simples: mesa e cadeira na calçada até as 22h, sem meia hora de tolerância, e silêncio até as 6h. Os bares podem funcionar 24 horas por dia. Só precisam de isolamento acústico e espaço para receber seus clientes. Que cantem e dancem lá dentro. Que façam a zoeira lá dentro, não na calçada. A boemia não é problema. Se fechem dentro da loja e façam farra a noite toda. Uma lei só para a Cidade Baixa? Somos contra. A Cidade Baixa não é um gueto – argumenta.

Histórico de conflitos

Rua João Alfredo após briga generalizada em outubro Eduardo Paganella / Agência RBS

Recentemente, a João Alfredo foi palco de brigas entre frequentadores e confrontos envolvendo a BM. Segundo o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Eduardo Amorim, a corporação vem fazendo um trabalho para diferenciar ordeiros e bagunceiros, "sem manchar a imagem das pessoas que frequentam e moram na Cidade Baixa".

– Não podemos deixar um pequeno grupo criar uma situação de algazarra. A sociedade tem que trabalhar em conjunto para identificar essas pessoas.

Na madrugada de 16 de julho, os brigadianos lançaram bombas de gás lacrimogênio para desobstruir a rua. A ação causou correria. A BM alega que frequentadores arremessaram objetos em uma viatura que patrulhava a rua e, então, foi solicitado reforço. Na semana seguinte, frequentadores promoveram uma manifestação pela ocupação da Cidade Baixa diante de um grande aparato policial. Apesar da tensão, não houve incidentes. Dias depois, moradores espalharam pelo bairro faixas de apoio à Brigada e exigindo a "volta do sossego". Logo em seguida, as faixas foram retiradas por frequentadores da boemia. As blitze se intensificaram e motoristas com som alto passaram a ser multados e tiveram os carros guinchados.

Em agosto, o MP entrou em cena, determinando uma intervenção da prefeitura na Cidade Baixa. Entre as medidas sugeridas, estava a redução do horário de funcionamento de bares e restaurantes para a meia-noite. A recomendação mobilizou frequentadores, empresários e moradores, contrários à medida.

Em 8 de outubro, a BM teve de conter uma briga generalizada na João Alfredo, enquanto apoiava uma blitz da EPTC. Na ocasião, a polícia afirma ter sido recebida a pedradas e garrafas e reagiu com granadas de efeito moral e tiros de espingarda calibre 12 com munição antimotim. Uma pessoa foi detida.

No dia 21, houve uma nova briga na rua, às 4h, em que duas pessoas ficaram feridas. Porém, o confronto já havia terminado quando a BM chegou ao local.

O som alto dos carros tornou-se a principal reclamação dos moradores. De acordo com o tenente-coronel, é preciso haver uma mudança de cultura: