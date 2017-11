A inusitada Corrida dos Garçons empolgou quem frequentava o DC Shopping na tarde deste sábado (4), em Porto Alegre. A quinta edição do evento foi realizada em conjunto a Oktoberfest do 4º Distrito, que ocorre no shopping da zona norte da Capital até este domingo (5). A última edição da corrida havia sido realizada em 2012, no Parque Farroupilha.