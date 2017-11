André Feltes / Especial

O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Articulação Política de Porto Alegre, Carlos Siegle de Souza, afirma que um novo decreto da prefeitura com regras para o comércio na Cidade Baixa irá proibir a venda de bebida na rua após a meia-noite e reescrever algumas normas para evitar brechas que dificultam a fiscalização de ambulantes. A medida é uma resposta à tensão no bairro, que já deixou feridos em madrugadas de 2017.

O texto final segue em elaboração e será apresentado a moradores, frequentadores e comerciantes antes da publicação, possivelmente ainda em novembro. O documento não deve alterar os horários de funcionamento dos bares estabelecidos no decreto de 2012:

– Vamos modificar alguns itens que deixam a fiscalização subjetiva. É proibido aos ambulantes vender bebidas alcoólicas. Então, muitos deixam um isopor dentro do carro, o que dificulta a caracterização da venda. Queremos ainda restringir a venda de bebidas para a rua até a meia-noite, para incentivar os estabelecimentos com espaço para receber clientes. Há casos em que os próprios moradores vendem de dentro de casa. Também vamos enfrentar os irregulares, que permanecem abertos além do horário determinado para seu tipo de comércio – diz Siegle, que prefere não revelar detalhes das alterações no texto.

A prefeitura compreende que a presença de pessoas nas ruas durante a noite é dinâmica e migra com certa frequência. Siegle destaca que isso já ocorreu na Lima e Silva e na Plínio Brasil Milano, entre outras vias.

Uma medida a longo prazo é estabelecer locais menos residenciais para transformar em pontos de entretenimento noturno. A questão ainda depende de um estudo, já em andamento, e será vinculada à revisão do plano diretor, prevista para 2018.

Em reuniões com representantes da comunidade e do comércio durante setembro e outubro, os tópicos discutidos vão desde a redução do horário de funcionamento dos bares ao fechamento da rua para carros durante a noite.

O que foi debatido nas reuniões

- Manter o horário de funcionamento dos estabelecimentos;

- Proibir a presença de vendedores ambulantes na João Alfredo;

- Responsabilizar bares, restaurantes e outros estabelecimentos pelos resíduos que geram, inclusive em suas calçadas;

- Obrigar os estabelecimentos a acomodarem os frequentadores dentro de seus espaços e evitar barulho nas calçadas;

- Proibir a presença de carros com som alto nas ruas do bairro;

- Melhorar a fiscalização de estabelecimentos, autuando os irregulares, e das ruas do bairro, em ações conjuntas da BM, da EPTC e outros órgãos municipais, para coibir o excesso de barulho;

- Regulamentar locais de lazer na cidade, como o Anfiteatro Pôr do Sol, capazes de receber pessoas que querem ouvir música no carro e beber na rua;

- Criação de um fórum permanente da Cidade Baixa que aborde questões que vão além da vida noturna;

- Elaborar campanhas de conscientização direcionadas aos frequentadores mais barulhentos.

O que vem sendo feito