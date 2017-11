Câmeras de segurança flagraram momento do acidente Reprodução - Câmeras de segurança

Foi revogada a prisão do motorista preso em flagrante por atropelar e matar um homem na Avenida João Pessoa, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no dia 12 de agosto deste ano. Ele deixou o Presídio Central na última quarta-feira (1º). Segundo a denúncia aceita pela Justiça, Cléber da Silva, 30 anos, estava bêbado, com o direito de dirigir suspenso e ainda não prestou socorro a Luís Rosa Guimarães, 32 anos, que morreu após 42 dias internado.

O condutor tem em seu histórico quatro crimes de trânsito e 26 multas. Para o juiz Mauricio Ramires, da 1ª Vara do Júri do Foro Central, os quase três meses em que o motorista passou na cadeia são suficientes para "acautelar a ordem pública". O magistrado também levou em conta que o acidente foi causado sem objetivo direto.

Como medida cautelar, o juiz impôs que Silva não volte a dirigir, sob pena de ser novamente preso. O advogado do motorista, Anderson Roza, diz que ele se comprometeu com a família em cumprir a ordem, e que terá "um comportamento exemplar até o final do processo".

O Ministério Público é contrário a soltura de Silva. O promotor Jorge Alfaia afirmou que Silva é uma "pessoa contumaz na prática de infrações de trânsito e lesões em razão dessas infrações". Ressaltou, também, que "desde 2008 o réu tem se envolvido em direção perigosa, acidente de trânsito, condução sem carteira, direção perigosa de veículos" e que é "afeito a dirigir embriagado".

Na audiência que culminou na revogação da prisão, foram testemunhas os dois PMs que o prenderam. O réu não foi, já que a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) não o levou. Um policial civil que seria ouvido como testemunha também não compareceu.

Relembre o caso

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o morador de rua Luís Rosa Guimarães, 32 anos, é atropelado por um motorista bêbado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, pouco depois das 6h do dia 12 de agosto.O vídeo que mostra o Kia Soul branco arrastando o homem e saindo em alta velocidade da esquina da Avenida João Pessoa com a Rua da República, sem prestar socorro, é uma das provas incluídas pela Polícia Civil no indiciamento de Cléber da Silva, 30 anos, que foi preso na manhã do mesmo dia após ser perseguido pela Brigada Militar.

Depois de percorrer a Avenida Ipiranga em direção a Viamão, ele foi encontrado com o Kia Soul marcado por sangue e amassado nas proximidades da Avenida Antônio de Carvalho. Os PMs relataram que ele sequer conseguia soprar o bafômetro devido ao seu estado de embriaguez. Silva foi levado para o Instituto-Geral de Perícias, onde um médico atestou que ele estava bêbado através da análise dos sinais motores. A Polícia Civil entendeu que ele usou "o carro como uma arma".

Kia Soul do motorista ficou destruído após a batida Brigada Militar / Divulgação