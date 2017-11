Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O Rio Grande do Sul registra, na noite desta sexta-feira (3), 44 mil pontos sem energia elétrica em razão do temporal que atingiu o Estado durante a madrugada.

As ocorrências então na área da RGE e da RGE Sul. As zonas mais afetadas são a Região Metropolitana e o Noroeste. Os municípios mais atingidos foram Santa Rosa, Três Passos, Erechim, Taquara e Gravataí.

Conforme as concessionárias, 386 mil clientes da área de concessão chegaram a ficar sem energia no pico do temporal. Nesta noite, 89% dos clientes estão com o fornecimento normalizado.

As equipes das duas concessionárias estão nas ruas, trabalhando para a normalização total do sistema. Há, no entanto, locais de difícil acesso e com danos complexos, como queda de árvores sobre os fios.