Dois homens ficaram feridos em um acidente, no final da madrugada desta sexta-feira (3), na entrada do Túnel da Conceição, sentido Centro-bairro, em Porto Alegre. A moto em que estavam trafegava na contramão e colidiu em um Gol.

De acordo com o motorista do automóvel, eles trafegavam em alta velocidade e chovia no momento do acidente. Os dois feridos foram levados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).