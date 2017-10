Os passageiros do transporte público de Gravataí, na Região Metropolitana, podem acompanhar em tempo real o trajeto dos ônibus da cidade e a previsão de chegada dos veículos. Lançado na terça-feira (24), o aplicativo TimeBus conta com esses e outros serviços, como telefones úteis e um canal para sugestões e denúncias.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o app permite acesso às 240 linhas feitas pelos 71 ônibus, equipados com GPS, que circulam nos mais de mil pontos de paradas da cidade. O usuário pode escolher acompanhar o coletivo de sua preferência de duas formas: pela opção "Linhas" — na qual seleciona o sentido que deseja percorrer e a parada que irá embarcar — ou "Paradas próximas", em que aparece todas as linhas que irão passar no ponto escolhido. Depois de escolher a linha, o passageiro pode conferir por onde anda o ônibus.

Para quem não está acostumado a andar de ônibus ou não memoriza o nome e a rota das linhas, há a opção "Como chegar". Nela, o passageiro informa o local de origem e o destino para saber quais são as linhas disponíveis. Ainda é possível salvar as linhas favoritas no app.

— O aplicativo facilita a vida do usuário, que vai pode acompanhar o trajeto, dizer se o ônibus parou na parada solicitada, se respeitou a velocidade e a sinalização. É, também, uma forma de ajudar a fiscalizar e a melhorar o serviço para que ele seja realizado com qualidade para a população — explica Alison Silva, secretário de Mobilidade Urbana.

A novidade, gratuita, estará disponível para download em smartphones de sistema operacional Android — quem tem iOS esperar um pouco, já que, como a ferramenta passou por atualizações na terça-feira, pode demorar até sete dias para o app funcionar no dispositivo, informou Silva.

A ferramenta é de fácil utilização, mas é preciso ter sinal de internet — 3G, 4G ou uma rede wi-fi. De acordo com o secretário, é possível definir a busca das linhas e paradas de ônibus a um raio de um a 20 quilômetros de distância.

— Procuramos fazer um aplicativo só com o serviço de ônibus, sem indicação de pontos comerciais próximos para que ele possa ser executado melhor. Outra coisa pensada foi a de disponibilizar a consulta somente das linhas que estão operando no momento em que o usuário consulta o app. E se o passageiro limita a busca a um quilômetro de distância, otimiza a operação, pois vai rastrear só os ônibus daquela área.

Na Capital, melhorias na frota de ônibus engatinham

Se em Gravataí o app já está funcionando, em Porto Alegre o incremento em tecnologia na frota de ônibus ainda não deslanchou. No mês passado, um decreto do prefeito Nelson Marchezan estabeleceu prazos para as empresas de transporte público implementarem GPS em toda a frota e sistema de reconhecimento facial. Além disso, o decreto também prevê instalação de câmeras de segurança, operação do Sistema de Supervisão e Controle Operacional (SSCO) e do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), que será feito por meio de um aplicativo para celulares, permitindo que o usuário saiba exatamente a que horas o ônibus vai passar na parada e monitorar o trajeto do veículo.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a implantação do sistema de reconhecimento facial já teve o inicio — 178 ônibus contam com a tecnologia, e a implantação deverá alcançar 300 veículos até o final do ano. As empresas têm até 21 de novembro para apresentar uma proposta de instalação do sistema de GPS. A implantação das câmeras no interior dos ônibus deve ter início na mesma data. Conforme a EPTC, a Carris já tem o sistema implantado em 100% da frota.