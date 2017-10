Anderson Fetter / Agencia RBS

Viúva de Luiz Carlos Prestes, com quem foi casada por 40 anos e teve sete filhos, Maria Prestes, 87 anos, afirma não ter sido convidada para a inauguração do memorial que homenageia o militar e líder comunista, às 19h deste sábado (28), em Porto Alegre.

Maria foi a segunda companheira do político, desde 1950 até a sua morte, em 1990. A viúva, que tem 25 netos e 18 bisnetos da relação com Prestes, classifica a atitude da organização da abertura do museu como "decepcionante" e "desrespeitosa". Ela garante que virá logo a Porto Alegre para conhecer a láurea.

- Futuramente, eu irei visitar. Ano passado estive aí quando estavam terminando a arquitetura, arranjos e acabamentos. Sabia que estava por ser inaugurado, mas infelizmente as autoridades não tem consideração e respeito. Não é nada agradável essa situação. Eu faço um protesto, é uma desconsideração com os familiares desse herói que faz parte da história do Brasil, que sempre lutou pelos problemas sociais do país - desabafa Maria.

Ela diz desconhecer os motivos que levaram sua família a não ser lembrada e comenta não ter proximidade com Anita Leocádia Prestes, filha do primeiro casamento do comunista, com Olga Benário. Ambas residem no Rio de Janeiro.

- Não temos contato, ela nunca quis reconhecer a nossa família - diz Maria.

Autora do livro "Meu companheiro - 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes", ela informa que teria material a doar para o acervo. A viúva ainda relata que, em diversas outras homenagens feitas ao líder comunista pelo Brasil, ela e seus familiares sempre foram convidados a participar. Como exemplo, ela cita o Memorial Coluna Prestes, em Palmas, no Tocantins, projetado por Oscar Niemeyer, assim como o de Porto Alegre que agora abre as portas.

A viúva diz não estar informada sobre a polêmica que se instalou na Capital gaúcha nas últimas semanas, quando algumas dezenas de pessoas protestaram contra a homenagem. Na Câmara, o vereador Wambert Di Lorenzo (PROS) levou ao plenário projeto de lei que tentava alterar a destinação do imóvel às vésperas da inauguração, mas a proposta acabou rejeitada. As críticas se baseiam em atos de violência perpetrados por integrantes da Coluna Prestes, entre 1925 e 1927, nas distintas cidades por onde passou o movimento político que pretendia derrubar a República Velha. Foram percorridos mais de 20 mil quilômetros Brasil afora na tentativa de inflar o espírito revolucionário no país.

Apesar das controvérsias de Prestes, Maria defende a preservação da história e a homenagem ao companheiro.

- Não estou sabendo de polêmicas, mas é merecida (a honraria). A vida do Prestes como político, senador, secretário do Partido Comunista no Brasil, é um passado histórico. O personagem dele é conhecido no mundo inteiro. Ele é até mais respeitado fora do que dentro do Brasil - relata.

A reportagem entre em contato com a Associação Memorial Luiz Carlos Prestes, gestora do espaço, mas não houve retorno até às 12h10min deste sábado.