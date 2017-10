Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Embora não haja projeção de grandes novidades em obras para Porto Alegre no ano que vem, as melhorias de infraestrutura pendentes, que têm recursos assegurados, estão garantidas — pelo menos segundo o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), entregue na segunda-feira pelo prefeito Nelson Marchezan à Câmara Municipal. Obras prometidas para a Copa 2014, como a duplicação da Avenida Tronco, o viaduto sobre a Plínio Brasil Milano e a trincheira da Cristóvão Colombo, estão previstas na lei orçamentária para 2018. A projeção de déficit do LOA é de R$ 708 milhões.

Um incremento dos investimentos em saúde e segurança, de 15,2% e 21,7% em relação ao ano passado, é destacado pelo secretário de Planejamento e Gestão, José Alfredo Pezzi Parode. Em relação à educação, ele relata que sempre houve aportes significativos, em razão do percentual constitucional, e a inovação do próximo ano será a alocação de recursos para as creches de Educação Infantil. Questionado sobre cortes previstos, Parode, que preferiu responder às perguntas por e-mail, disse apenas que não se pode criar despesas sem que haja receitas e que "o desafio é encontrar caminhos para superar o déficit do próximo ano".

Conforme a secretaria de Planejamento e Gestão, na proposta não há projeções de cortes significativos em determinadas áreas — quando o assunto é despesa, tentou-se ficar no patamar aproximado de 2017, segundo o órgão. Com um déficit previsto de R$ 708 milhões, o que se espera é que cada pasta reduza gastos e faça as economias possíveis. Falando em "compartilhar sacrifícios", a própria apresentação do projeto da LOA destaca: "Não há espaço para ampliar gastos de forma indiscriminada, ainda que sejam justos, e depois não ter condições de cumpri-los. As obras precisam ter início, meio e fim, com um cronograma que seja exequível".

O secretário Parode lembra que a prefeitura já fez esforços, ao longo do ano, para reduzir o déficit. E cita, entre outros, a reforma administrativa, o corte no número de CCs, a redução em despesas diárias, passagens aéreas e cursos, a racionalização no uso de veículos locados e de telefone celular, a suspensão de novas contratações, a redução dos repasses para a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a Carris e a Procempa, diminuição nas horas extras, além do projeto aprovado na Câmara sobre o aumento da alíquota previdenciária paga pelo servidor, de 11% para 14%. Mas relata que, se fossem aprovadas outras propostas como a revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o panorama seria mais positivo.

Líder da oposição na Câmara, Fernanda Melchionna (PSOL), que começou nesta terça-feira a análise do projeto enviado por Marchezan, avalia que o prefeito tem superestimado o déficit.

— Temos a convicção de que o governo faz isso para não cumprir suas promessas de campanha. Ele prometeu uma coisa e está fazendo justamente outra. A cidade está colapsando, as áreas sociais estão colapsando — acrescenta.

A vereadora ainda opina que esse cenário de caos é pintado para criar condições que levem à privatização de estatais, como o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) e a Carris.

Os vereadores devem votar o projeto de Lei Orçamentária Anual até dezembro.





Para que serve a LOA?

É na Lei Orçamentária Anual que o governo define as prioridades e as metas que deverão ser atingidas no próximo ano. Ela define o valor que as secretarias, de fato, terão para colocar em prática suas políticas públicas, além de detalhar despesas correntes, investimentos, fontes de recursos, entre outros. O projeto foi consolidada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), mas recebe informações de todas as pastas.

Números previstos para 2018

Receita: R$ 6.533.151.550,00

Despesa: R$ 7.241.326.550,00

Déficit: R$ 708.175.000,00