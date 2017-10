Um problema nos trilhos em Sapucaia do Sul está alterando a circulação do trensurb no começo da noite desta quarta-feira (18). Os trens que saem de Porto Alegre vão apenas até a Estação Esteio, em velocidade reduzida, desde as 18h45min. E os trens que saem de Novo Hamburgo têm como parada final a estação Unisinos. As duas estações de Sapucaia do Sul não estão funcionando.