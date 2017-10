O governo federal encaminhou em outubro ao Congresso Nacional projeto de lei para realocar R$ 6,31 bilhões dentro dos ministérios até o fim do ano. O objetivo é tirar de algumas áreas e reforçar outras consideradas mais estratégicas pelo governo do presidente Michel Temer.

A construção da nova ponte do Guaíba deverá perder R$ 125,2 milhões previstos para 2017. O valor é quase o total o que faltava ser repassado neste ano — dos R$ 229,5 milhões prometidos pelo governo para a obra, apenas R$ 80 milhões chegaram.

O recurso foi suficiente apenas para que não houvesse abandono dos trabalhos, mas acaba no fim deste mês. Já na próxima semana, não há mais verba para o prosseguimento das obras na ponte, que deve desafogar o trânsito da Região Metropolitana ao sul do Estado.

Mesmo que a proposta não seja aprovada no Congresso Nacional, o dinheiro deverá ficar parado até que ocorra uma definição. Enquanto isso, outras obras federais que estavam sendo realizadas já estão entrando na nova realidade financeira. Não há mais recursos para fechar buracos das rodovias federais no Rio Grande do Sul. A construção da travessia urbana de Santa Maria para em outubro. Os túneis da BR-101 em Maquiné devem ser fechados em dezembro.