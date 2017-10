Trânsito na Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre

Os motoristas devem redobrar a atenção na manhã desta sexta-feira (27) por causa da chuva e do asfalto molhado. No entanto, não há alagamentos em Porto Alegre, segundo a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC).

O trânsito já é intenso na Avenida da Legalidade, no acesso para a Mauá. No Túnel da Conceição, houve um acidente por volta das 6h50min. Um carro rodopiou na pista e bloqueou uma faixa no sentido bairro-centro.