Em 10 meses, a gestão de Nelson Marchezan na prefeitura de Porto Alegre teve 13 baixas em cargos de liderança, como de secretário, secretário-adjunto, diretor e coordenador. Nesta segunda-feira (30), Maria de Fátima Paludo, secretária de Desenvolvimento Social, pediu demissão – assim, são oito baixas nos últimos três meses.

Relembre as baixas

Secretaria de Desenvolvimento Social - 30/10/2017

Maria de Fátima Paludo

Maria de Fátima informou sua saída ao prefeito Nelson Marchezan, mas não disse os motivos para ter deixado o cargo. Defensora pública aposentada, ela foi convidada por Marchezan para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social em dezembro do ano passado.

Fundação de Assistência Social e Cidadania - 17/10/2017

Solimar Amaro

Solimar vinha recebendo ameaças desde que começou a revisar todos os contratos e convênios dentro da fundação e cortar pagamentos considerados irregulares. O ex-presidente conversou com a reportagem de GaúchaZH no mesmo dia de sua saída, mas não falou sobre as ameaças. Ele disse que sempre esteve focado em uma gestão de qualidade, que destacou como empreendedora, mas, segundo ele, a Fasc tem "dificuldades de alinhamento e fluxos internos e externos". Também citou entraves na fiscalização dos pagamentos feitos pela fundação.

Liderança do governo - 28/08/2017

Clàudio Janta

A saída Clàudio Janta (SD) da liderança no Legislativo já havia sido cogitada devido à sua contrariedade em relação a projetos de Nelson Marchezan enviados à Câmara. Dias antes de ser destituído do cargo de líder do governo na Câmara, Janta ingressou na Justiça contra o município buscando manutenção da gratuidade, total ou parcial, da segunda passagem de ônibus. Ao ser informado de sua saída pela imprensa, o vereador se disse surpreso com a decisão do prefeito.

Desenvolvimento Econômico - 16/08/2017

Ricardo Gomes

Contrariado com o projeto que altera o cálculo do IPTU em Porto Alegre, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Gomes, pediu exoneração do governo em 16 de agosto. Vereador eleito pelo PP, ele reassumiu sua cadeira na Câmara Municipal. Gomes foi o segundo progressista a deixar a prefeitura: o primeiro foi Kevin Krieger, da pasta de Relações Institucionais.

Procempa - 09/08/2017

Michel Costa

Em reunião no gabinete do prefeito, o diretor da Procempa, Michel Costa, pediu para sair. Um dos favoritos de Marchezan, Costa deixou a Procempa em meio um conflito de interesses: a empresa que passou a testar GPS nos ônibus da Capital, um projeto liderado pelo titular da Procempa, tinha o próprio Michel Costa como sócio. A essa altura, ele também era presidente do Conselho de Administração da Carris. Em 9 de agosto, Costa pediu para deixar o governo.

DMLU - 07/08/2017

Adenir Matos dos Santos

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, pasta da qual o DMLU faz parte, disse que o pedido de exoneração do diretor-geral Adenir Matos dos Santos foi "por motivações pessoais". O consultor empresarial, que foi selecionado por meio do chamado Banco de Talentos da prefeitura, ocupou o cargo em junho, quando o ex-diretor Álvaro de Azevedo foi demitido.

Secretaria da Cultura - 31/07/2017

Eduardo Wolf

Secretário-adjunto da Cultura, o filósofo Eduardo Wolf deixou a prefeitura após o encerramento da nona edição do Festival de Inverno. À época, disse que precisava se dedicar a projetos inadiáveis em São Paulo. Assessores do governo, no entanto, revelaram outros motivos para a saída: o adjunto estaria frustrado com o governo. Em janeiro, quando foi chamado para a pasta, ele ficou de implementar o modelo que repassaria para entidades privadas sem fins lucrativos a gestão de espaços culturais como o Gasômetro e a Cinemateca Capitólio. Mas Marchezan priorizou outras áreas, deixando de lado o planejamento desenvolvido por Wolf.

DMLU - 22/6/2017

Álvaro de Azevedo

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Serviços Urbanos, à qual o DMLU está vinculado, a saída de Álvaro de Azevedo teria sido uma "decisão de gestão" da prefeitura. O ex-diretor era um dos 14 servidores nomeados para o município, no começo do mandato, a partir do chamado banco de talentos. A demissão teria como objetivo mudar o perfil à frente do cargo.

Direção de jornalismo - 16/6/2017

Alexandre Bach

Três semanas depois de assumir o cargo de diretor de jornalismo, Alexandre Bach deixou a prefeitura. Bach alegou dificuldade de conciliar o trabalho na prefeitura com a produção de livros _ trabalho que priorizou desde a saída do Grupo RBS, onde atuou como editor-chefe do Diário Gaúcho.

Procuradoria-Geral - 16/6/2017

Bruno Miragem

Advogado respeitado, Bruno Miragem deixou o cargo de procurador-geral do município negando desentendimento com o prefeito. Oficialmente, a informação é de que teria assumido com a missão de "organizar a casa" e então deixar o cargo para retomar a carreira de professor universitário.

Chefia de gabinete - 1º/6/2017

Neiva Maria Dalchiavon

Fiel assessora de Marchezan há mais de uma década, acompanhou o atual prefeito na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, além de ter participado da campanha para a prefeitura. Sua exoneração foi publicada no Diário Oficial do município com vigência desde 1º de junho. Segundo a assessoria de imprensa, Neiva pediu para sair alegando "razões pessoais".

Secretaria de Relações Institucionais e Articulação Política - 4/5/2017

Kevin Krieger

Peça-chave na eleição de Marchezan, ao afiançar o apoio do PP à candidatura e coordenar sua campanha, além de ser um dos principais nomes do secretariado, Kevin Krieger deixou o governo alegando "motivos pessoais". Nos bastidores, as razões apontadas para sua saída são a falta de autonomia e a pouca disposição de Marchezan para negociar com a Câmara.