Não. O que esperamos é a compreensão dos vereadores e da sociedade frente à crise enfrentada pela prefeitura. A Lei Orçamentária Anual é resultado de políticas anteriores, sendo resultado de uma sucessão de decisões equivocadas nos últimos anos. A receita própria do município é insuficiente para atender às demandas de serviços. Junto a isso devemos considerar que há uma queda brutal de receitas e de transferências da União e do Estado. Esperamos que os vereadores compreendam o momento e possam conhecer mais o detalhamento e a realidade do município. Estamos abertos ao diálogo.

As despesas criadas ao longo dos anos são maiores do que as receitas. Assim, não há previsão de recursos suficientes para pagar em dia em 2018, se as receitas e despesas não foram reavaliadas conforme proposto pelo governo (refere-se a projetos enviados à Câmara Municipal para reduzir despesas).