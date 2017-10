O trânsito é bastante acentuado nos principais acessos de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (30). Motoristas enfrentam trechos com lentidão na freeway na Avenida da Legalidade, em direção ao Centro.

A movimentação é pesada em toda extensão da Avenida Protásio Alves, com congestionamento no cruzamento com Avenida Moema e também na região da Manuel Elias.