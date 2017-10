Carlos Rollsing / Agência RBS

Luxo e fartura são palavras que ajudam a definir a inauguração da casa de jogos Winfil, aberta ao público nesta quinta-feira (19) na zona sul de Porto Alegre. Apesar dos alertas do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil e do Ministério Público, que ressaltaram o fato de o jogo de azar continuar sendo proibido no Brasil, a casa abriu as portas com direito a canapés, doces e bebidas liberadas. Água, refrigerante, energético, cerveja, champanhe, uísque, caipira, tudo estava ao alcance do visitante ao estalar de dedos. A festa começou às 17h.

Mais de 400 máquinas caça-níquel estão distribuídas em dois pisos na casa, inspirada na temática de Paris. Um fator chamou atenção no dia inaugural: os noteiros, onde os apostadores inserem o dinheiro, foram retirados das máquinas. Algumas fiações chegaram a ficar expostas. Sem depositário, não há aposta ou pagamento de prêmio. Isso pode ajudar a descaracterizar a contravenção penal. Os jogos nesta quinta foram a título de "demonstração", com créditos por conta da casa. Mais uma cortesia.

Mas, quando questionada, uma das atendentes informou que nesta sexta-feira (20), a partir das 7h, as portas da Winfil serão reabertas em definitivo, com funcionamento 24 horas, e com as máquinas aptas a receber as apostas, vetadas pelo artigo 50 da Lei da Contravenção Penal.

No interior da Winfil, o ambiente é de requinte. No primeiro piso, há um caixa com vários postos de pagamento, apesar de a máquina caça-níquel ter o próprio noteiro. O carpete é vermelho com detalhes dourados, ao fundo um enorme balcão abriga o bar, com suas prateleiras carregadas de bebida escalando a parede até quase o topo do extenso pé direito. O teto é caracterizado por um forro preto, penetrado por luzes amarelas que se alternam entre mais e menos intensas. Um céu estrelado.

As máquinas estão preparadas para causar sensação nos jogadores. No bingo eletrônico, quando surge a chance de alcançar pontuação, alguns equipamentos emitem sons de um coração batendo nervosamente. Quando um jogo é confirmado, o anúncio: "Liiiiinha duplaaaaaaaa", uma das sequências mais cantadas pelos equipamentos postos lado a lado. Tudo observado pelas centenas de jogadores a partir de confortáveis cadeiras de couro estofado.

No segundo piso, mais centenas de máquinas que, nesta quinta, estavam desativadas. Neste mezanino, há um restaurante dotado de confortáveis sofás.