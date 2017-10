A motorista estava sozinha e disse aos agentes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) que havia alagamento no local. Ao passar pela água, o carro entrou em uma cratera e ficou com a roda presa.

Devido ao problema no asfalto, o trânsito no local está com a faixa da esquerda interrompida no sentido bairro-Centro. Na pista contrária (Centro-bairro), os motoristas também devem redobrar a atenção por causa de um buraco na faixa da direita.