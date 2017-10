No sábado (21), o serviço será realizado das 8h até as 13h, afetando o abastecimento nas localidades Jardim Leopoldina, Vila Metralhadora, Vila Batista Flores, Loteamento Timbaúva, Protásio Alves, Ruben Berta, Vila Wenscelau Fontoura, Vila Protásio Alves, Conjunto Alto Petrópolis, Mario Quintana, Chácara da Fumaça, Vila Safira, Vila Valneri Antunes, Jardim Itú-Sabará (em parte), Vila Tarso Dutra e Jardim Ypu. A previsão é de que o fornecimento de água retorne durante a noite.

Já no domingo (22), a manutenção será na rede elétrica da Estação Cristiano Fischer das das 8h às 12h30min. O serviço vai provocar o desabastecimento do Jardim Carvalho, Jardim do salso, Partenon (em parte), São João, Vila Leão, Intercap, Hospital Independência, Vila Campo da Tuca e Vila João Pessoa. A normalização total do abastecimento está prevista para a noite de domingo.