A votação da admissibilidade do impeachment do prefeito da Capital , Nelson Marchezan, ocorre na tarde desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Porto Alegre. A ação é de autoria de dois taxistas , que alegam o não cumprimento da lei que regulamenta o serviço de transporte por aplicativos. Segundo a denúncia, o Executivo abre mão de recursos por não cobrar a Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO) de empresas de transporte por aplicativos, como Uber, Cabify e 99Pop, determinada por lei municipal de 2016.

Na terça-feira (17), a prefeitura divulgou nota afirmando que o "pedido não tem sustentação" e que o município não renunciou à receita. O Executivo afirma que a TGO deveria ser cobrada apenas 180 dias após a publicação do decreto que regulamentou a lei, que é de 13 de março. "Pela regra, o pagamento deveria ser realizado no 10º dia do mês imediatamente posterior ao mês referência, ou seja, 10 de outubro de 2017", afirmou a prefeitura.