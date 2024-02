A maior festa popular do Brasil ainda não acabou. O desfile das escolas de samba de Porto Alegre está marcado para os dias 23 e 24 de fevereiro, no próximo fim de semana. O complexo do Porto Seco, que tradicionalmente recebe o evento, está pronto – e cada vez melhor. Quem garante são os organizadores, que possuem experiência em promover grandes espetáculos.