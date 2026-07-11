Política

Memórias do Piratini
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"Venci porque tinha uma memória dos nossos governos": Tarso Genro relembra vitória em primeiro turno, derrotas e governo no RS

Sétimo entrevistado de série que ouve ex-ocupantes do palácio revisita a relação com aliados e adversários, Jornadas de Junho e os desafios da administração pública

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