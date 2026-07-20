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Valdemar Costa Neto nega ao STF cotas de emendas, mas afirma "sugerir prioridades"

Político teve bens bloqueados pelo ministro Flávio Dino após suspeita da PF de desvios de recursos

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Estadão Conteúdo

Victor Ohana e Lavínia Kaucz

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