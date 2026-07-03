Política

Após decisão do STF
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"Teto é teto, não rooftop", diz Leite ao criticar flexibilização dos chamados penduricalhos do Judiciário

Governador gaúco afirma que mecanismos para elevar remunerações acima do teto constitucional geram privilégios, pressionam as contas públicas e precisam ser revistos

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Airton Lemos

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