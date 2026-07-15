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"Tem que estar preparado": Ranolfo Vieira Júnior relembra como chegou ao governo do RS e desafios da gestão

Nono entrevistado de série que ouve ex-ocupantes do palácio relembra parceria com Eduardo Leite e entregas nas áreas de segurança e infraestrutura

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