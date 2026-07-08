Política

Cotas raciais
Notícia

STF mantém regra que destina 30% do fundo eleitoral a candidaturas de pessoas pretas e pardas

A decisão permite que partidos compensem valores não destinados a candidaturas negras nas próximas quatro eleições

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Zero Hora

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