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"Não tenho nenhuma mágoa": Pedro Simon relembra redemocratização e governo no RS

Segundo entrevistado de série que ouve ex-ocupantes do palácio compartilha bastidores e visão sobre a história 35 anos depois de deixar Executivo

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