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Site divulga imagem de Flávio Bolsonaro e Sicário; defesa do senador diz que ele "não conhece e nunca viu a pessoa na foto"

Sicário morreu em março após ser preso por envolvimento na fraude do banco chefiado por Daniel Vorcaro. Investigações apontam que ele integrava o "braço armado" da organização criminosa

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